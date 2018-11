Hea uudis maakera kuklapoolelt: Austraalia pikendab farmitööliste viisat

Kõik välismaalased, kes on töötanud farmis vähemalt aasta ja kuus kuud, saavad alates 1. juulist 2019 esitada taotluse ka kolmandaks aastaks. Praegu kehtib jätkuvalt 24 kuu süsteem.

Austraalia teatas esmaspäeval, et pikendab farmitöö viisasid. See aitab farmeritel toime tulla tööjõupuudusega ning võimaldab välismaalt saabunud noortel pikendada riigis viibimist.

FOTO: Australian Government Department of Home Affairs

Viimase kümne aasta jooksul on Austraalia põllumajandussektori väärtus kahekordistunud - 63,4 miljardi dollarini.

Peaministri asetäitja ja kodanike liider Michael McCormack kommenteeris: «Soovime, et head töötajad saaksid uuesti tulla. Seda kõike sooviksid farmerid.»

Austraalias elav eestlanna Samantha (21) ütles, et kolmas aasta farmis oleks väga hea. «Ma ei kujuta oma elu Eestis veel ette. Kooli seisukohalt pole selgemaks saanud, et mida õppida. Ei tahaks enne tulla, kui tean, milline eriala on mulle õige.»