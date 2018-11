Euroopa Liidu ministrid toetavad digiteenuste maksustamist

«Praegu liigutakse selles suunas, et kehtima hakkaks üks ülemaailmne lahendus, mis kehtestatakse läbi OECD. Sellele omakorda eelneks vahepealse etapina digiteenuste ajutine maks EL-is,» ütles Tõniste pressiteate vahendusel.

Tõniste sõnul on Eesti jaoks oluline, et kui Eesti inimeste andmete kogumisest ja kasutamisest teenitakse tulu, siis jääksid maksud selle tulu pealt ka Eestisse. «Digiteenuste ajutine maks oleks esimene samm, mis meid globaalsele kokkuleppele lähemale viiks,» lisas rahandusminister.

Tõniste lisas, et maksustamine on alati tundlik teema, kus riikide erinevate huvide vahel tasakaalu leidmine nõuab tööd. «Samas vajab digitaalsete teenuste maksustamine lahendamist, et tegeliku eluga sammu pidada, ning eri maksud eri riikides ei ole kindlasti hea lahendus.»