Stoltenberg: rahu Afganistanis on tõenäolisem kui mitme aasta jooksul

«Potentsiaal saavutada rahu on hetkel parem kui mitmel viimasel aastal,» ütles Stoltenberg ühisel pressikonverentsil Afganistani presidendi Ashraf Ghaniga.

NATO peasekretäri sõnul on olukord riigis siiski «jätkuvalt tõsine».

«Taliban peab aru saama, et võitluse jätkamine on mõttetu ja kontraproduktiivne,» ütles Stoltenberg. «Me vajame Afganistani loodud ja juhitud rahuprotsessi ning see peab hõlmama kõiki,» sõnas Stoltenberg.