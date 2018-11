Seni on leitud 630 suurtükimürsku ja 19 käsigranaati. Lisaks on välja toodud rohkem kui 3000 padrunit ja hülssi, teatas ERR .

Põhja-Eesti pommigrupi juht Raido Taalmann ütles, et tegemist on 4 cm läbimõõduga sõjaaegsete Saksa õhutõrjemürskudega ja need kõik toodi maa seest välja ühest kohast. Laskemoon oli kas kastides või ladustatud ühte kohta kokku. «Pigem on see olnud nende lõhkekehade hoiukoht,» ütles Taalmann.