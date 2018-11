Fotod: juht korjas Narvas üles võõra rahakoti ja kadus nelja tuule poole

Antud juhtumis alustati kriminaalasi paragrahvi alusel, mis käsitleb omastamist. Narva politseijaoskonna juhtivuurija Sergei Maslennikov sõnas, et praeguseks on politseinikud läbi vaadanud selles piirkonnas asuvate videokaamerate salvestised, kuid mehe isikut pole õnnestunud tuvastada.

Kui olete kaotanud eseme, teavitage sellest kindlasti politseid. «Avalduse olemasolul on leidu omanikule lihtsam tagastada võrreldes infot andmebaasides. Kirjeldage kaotatud eset üksikasjalikult, märkides ära, kas sellel on kriimud või muud iseärasused, lisage foto või ostutšekk, kui see on olemas,» soovitab politseinik.