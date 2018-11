Kosovo tõstis maksu Serbiast pärit kaupadele

Ehkki Kosovo iseseisvuse asjus on riigid eri meelt, on kaubandus jätkunud ning Serbia on Kosovo suurim kaubanduspartner piirkonnas. Serbia ekspordib iga-aastaselt Kosovosse kaupu 400 miljoni euro eest, peamiselt hõlmab see toidukaupu, öeldi Kosovo tolliametist AFP-le.