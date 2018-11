USA kavandab Skripali juhtumi tõttu uusi Vene-vastaseid sanktsioone

Välisministeerium teavitas kongressi, et Venemaa ei ole asunud täitma Ühendriikide seadust, millega püüeldakse keemia- ja biorelvade kaotamise poole, ütles pressiesindaja Heather Nauert. «Me kavatseme liikuda edasi kooskõlas (keemia- ja biorelvade) seaduse sätetega, mis näevad ette lisasanktsioonide kehtestamist,» lausus ta.

1991. aastast pärineva keemiliste ja bioloogiliste relvade ja sõjapidamise kaotamise seaduse järgi karmistab USA president 90 päeva jooksul karistusi, kui kõnealune osapool ei paku «usaldusväärseid tagatisi» selle kohta, et ei tegele enam keemiarelvade või bioloogiliste relvade kasutamisega, ja ei luba ÜRO vaatlejad riiki vastavaid rajatisi inspekteerima.

Moskvale anti novembrini aega, et võimaldada välisekspertidel inspekteerida rajatisi, mida on seostatud närvimürgiga Novitšok, ning esitada «tõestatav» kinnitus, et seda ei kasutata uuesti.