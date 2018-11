Mehhiko narkokartell röövis migrandikaravanist 100 inimest

Jõuguvägivalla ja ohtude eest põgenevad valdavalt Hondurase, Guatemala ja El Salvadori põgenikud jõudsid selle nädala alguses Mehhiko pealinna Méxicosse. Teadete kohaselt läksid mitmed karavani kuulunud inimesed aga Mehhiko läbimisel kaduma, nende hulgas ka lapsed.

Arvatakse, et nad langesid Mehhiko kuritegelike jõukude ohvriks. Jõugud röövivad migrante, et nende abil pereliikmetelt raha välja pressida. Inimõigusaktivistide sõnul rööviti Puebla osariigis vähemalt 100 inimest, kes anti üle Zetase kartellile.

Kohaliku meedia teatel pakuti migrantidele puuvilju vedanud veokites küüti. Ehkki neid oli sellise tegevuse vastu hoiatatud, hüppasid põgenikud siiski autokastidesse ning leidsid end lukustatuna.

Väidetavalt oli Veracruzi osariik varasemalt pakkunud võimalust migrandid Méxicosse transportida, aga pakkumine võeti tagasi ja see tekitas paljudes meeleheidet. See oli ka tõenäoliselt põhjuseks, miks jõuguliikmete masinatele hüpati.

Rohkem kui 4000 inimest Kesk-Ameerikast on alustanud teekonda jõudmaks Mehhiko-USA piirile, et Ühendriikides asüüli paluda. Méxicos on linnavõim otsustanud neile peavarju ja humanitaarabi pakkuda.

Kuritegelikud ühendused on juba aastaid pidanud jahti Mehhikot läbivatele migrantidele, et nende pealt kasu lõigata. Näiteks on migrantidelt nõutud makse rändeteede kasutamise eest, lisaks on neid röövitud ja vangistatud. Röövimise järel võetakse ühendust ohvriks langenud migrantide pereliikmetega kodumaal või USAs ning nõutakse nende vabastamise eest raha.