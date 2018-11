Snowden hoiatas iisraellasi lausjälgimise eest

35-aastane Snowden tõi esile Iisraeli kõrgtehnoloogilise võimekuse, kuid hoiatas, et andes valitsusele jälgimiseks liiga suure voli ning soostudes liiga kergesti põhjendustega, et see on julgeolekukaalutlustel vajalik, on väga riskantne.

«Kui me lubame end terroriseerida kellelgi, kel pole muud kui nuga, et riigivõimule meelepäraselt oma ühiskond ümber korraldada .... ei ole me enam kodanikud ning saame subjektideks,» ütles ta teadmata asukohast Moskvas.

Snowden rääkis ka Iisraelis asuvast ettevõttest NSO Group, kes on tuntud nuhkvara Pegasus loomise poolest. Sõltumatud eksperdid on viidanud, et seda tarkvara kasutavad paljud riigis, kus on probleeme inimõigustega. «Taolisi ettevõtteid ilmub kõikjal maailmas üha rohkem,» märkis Snowden.

NSO Groupi sõnul on selle toode mõeldud üksnes kuritegude ja terrorismi uurimiseks ja ennetamiseks. Ettevõte lubas uurida selle sobimatut kasutamist.

USA riikliku luureagentuuri (NSA) endine luureanalüütik Snowden lekitas meediale suure hulga NSA materjale, mis kutsusid esile rahvusvahelise skandaali. Muu hulgas selgus, et NSA kuulas pealt 35 riigipea, sealhulgas Saksa kantsleri Angela Merkeli telefonikõnesid.

Snowden saabus Venemaale 2013. aasta augustis ja sai seal varjupaiga ja elamisloa, mida on tänaseni pikendatud. USA nõuab Moskvalt mehe kohtu alla andmiseks tema loovutamist.