Prantsusmaal vahistati Macroni ründamist plaaninud isikud

Vahistati viis meest ja üks naine vanuses 22-62. Kinnipidamised toimusid Alpides, Bretagne' piirkonnas ja Moselle's, mis asub Saksamaa ja Luksemburgi piiri lähedal. Siseminister Christophe Castaneri sõnul on alust arvata, et tegu on paremäärmuslastega.