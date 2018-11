Kagu-Eestis on suurtehase ümber kired lõkkel

Setomaa vald andis Est-Forile korvi. Vallal on käimas üldplaneering ning volikogu leidis, et miljarditehase uurigute ja riigi eriplaneeringu jaoks ei ole seega võimalik eelnevat kooskõlastust anda.

Setomaa naabervald Räpina arutab Est-Fori ettepanekut volikogus ilmselt 21. novembril. Räpina vallavolikogu esimees Teet Helm ütles, et päevakord on kinnitamata ning ka eelnõu pole veel, aga tõenäoliselt on Est-Fori taotlus siis hääletusel.

Nädal varem on Räpina aianduskooli saalis juba teine tselluloosivabrikuteemaline rahvakoosolek. Kui oktoobri lõpus tuli kohaliku algatusrühma kutsel kokku paarsada inimest, siis seekord on korraldaja Räpina vald.

Kohale on lubanud tulla Est-Fori esindajad Margus Kohava ja Aadu Polli. Teadlasi esindavad emeriitprofessor Enn Loigu Tallinna Tehnikaülikoolist ja Eesti Maaülikooli dotsent Ahto Kangur.

Esimesele koosolekule tulemata jäänud minister Janek Mäggi on ka seekord teada andnud, et tema päevakava ei võimalda Räpinasse sõita.

Loigu on olnud tehase rajamisele eelnevate uuringute tuline toetaja, ta on öelnud, et Pihkva järve seisund on väga halb, Peipsi põhjaosa pole ei halb ega ka kesine.

Kangur on teadlane, kes on pooldanud seisukohta, et Eesti metsi tuleks intensiivsemalt majandada.

Esinevate teadlaste valikus ei ole kedagi, kes oleks tehase suhtes skeptiline.

Helmi sõnul valis ta teadlasi selle järgi, kes on sel teemal midagi arvanud. «Me loeme ette ka akadeemik Tarmo Soomere pöördumise, ta on sel päeval kahjuks Berliinis,» ütles Helm.

«Igasugu küsimusi võib esitada. Võib küsida, miks ei ole esinejate seas Eesti Metsa Abiks esindajaid, kes räägiks, kuidas 70 kilomeetri raadiuses mets maha raiutakse,» lisas ta.

Tehase vastaste leeri esindab Räpina õpetaja ja kindakudumisfirma omanik Külli Jacobson, kes oli esimese rahvakoosoleku peakorraldaja ning juhib tehasevastaste allkirjade kogumise aktsiooni.

Debatti juhib ETV ajakirjanik Urmas Vaino.

Räpina vallavolinikud ongi teemaga kõige tõsisemalt tegelenud. Eelmisel nädalal tehti külaskäik Kundasse Estonian Celli tehasesse, mille järel kohtuti Viru-Nigula vallavalitsuses Est-For Investi esindajatega.

Kuidas volinikud hääletada kavatsevad, pole siiski teada. Helm toetab tehast kindlalt, samamoodi on volinikke, kes on öelnud, et ei toeta riigi eriplaneeringu algatamist Räpinas mitte mingil juhul.