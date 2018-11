3 varianti, mis võib saada tselluloositehase eriplaneeringust

Tegelikult on osa otsusest juba selge: eriplaneering Tartu- ja Viljandimaal tuleb lõpetada. Kuigi poliitiline olukord neli kuud enne parlamendivalimisi sisuliselt ei luba muid otsuseid langetada, ei tähenda see, et arendajad peavad tehaseidee nüüd lõplikult maha matma. Teised võimalused on olemas ja riigihalduseminister Janek Mäggi neid valitsuse kabinetinõupidamisel ka esitleb.

Praeguse planeeringuala laiendamine või muutmine. Sisuliselt EstFori arendajate ettepanekuga nõustumine. Saarde ja Viru-Nigula omavalitsus on teada andnud, et oleks huvitatud tehase võimalikuks rajamiseks vajalikest uuringutest oma territooriumil. Küsimus oleks, kuidas lisada need planeeringusse nii, et kõigile oleks arusaadav, et Tartu- ja Viljandimaa enam valikus ei ole. Ka halduskohus on leidnud, et teiste KOVide lisamisega jääks ikkagi võimalus naasta algsete asukohtade juurde.