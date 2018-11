Tänavune jõulukuusk saabub Raekoja platsile Kristiinest Kibuvitsa tänavalt

«Kesklinna valitsus otsis pealinna tänavust esindusjõulupuud üle terve Eesti, kaasates ka teised kohalikud omavalitsused. Mõneti ootamatult selgus lõpuks, et pakututest kõige ilusam puu kasvab siinsamas Tallinnas Kristiine linnaosa Kibuvitsa tänaval,» selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.

«Kuna tegu on suure ja liiklust häiriva veosega, mistõttu seda saadabki politseiauto, palume kõigil liiklejail olla homme ennelõunal viidatud piirkonnas väga tähelepanelik ja võimalusel valida hoopis teine marsruut,» soovitas Kesklinna vanem. «Küll aga tasub tulla jõulukuuske vastu võtma Raekoja platsile, kuhu saabub traditsiooniliselt koos kuusega ka jõuluvana, kellel on kaasas kommikott. Lisaks saab alates kella 16.30-st kuulata tuntud ajaloolaste tutvustust Tallinna jõulukuuse traditsiooni tekkimisest. Ühtlasi on homne õhtu ainus, kui Raekoja platsi jõulukuuske saab näha ilma ehete ja jõuluturu kioskiteta.»