Endine koonduslaagri valvur toodi Saksamaal kohtu ette

Süüdistuses seisab veel, et SS tappis 1944. aasta sügisel teadmata arvu juute, seda nii gaasikambreid kasutades kui ka neid ebainimlikes tingimustes rongiga transportides. Lisatakse, et koonduslaagri kohutavad elutingimused nõudsid veel mitmesaja vangi elu.

Mitusada töövõimetuks muutunud vangi tapeti lasuga kuklasse, väites, et tegu on terviseuuringuga. SSi arstid ja parameedikud tapsid vange isegi haiglas. Nimelt süstiti juutidele südamesse bensiini või fenooli.

Rehbogen on tunnistanud Stutthofis teenimist, kuid on eitanud oma rolli tapmistes. Prokuröride sõnul aitas mees aga läbi valvuritöö kaasa kuritegude sooritamisele. «Süüdimõistmiseks on piisav, kui saab selgeks, et valvur oli osa koonduslaagri struktuurist ja teadis, mis seal toimub,» teatasid prokurörid.

Tänapäevane praktika näitab, et enam ei ole vajalik natsikuritegude puhul tõestada kellegi otsest seotust tapmistega. Süüdistuste esitamisega eeldatakse, et näiteks valvurina töötanud isikud toetasid süstemaatilist tapmist, olles osa koonduslaagri personalist. Natsikuritegude uurimisega tegeleva keskuse hinnangul tähendab see, et igasugune osalus on kriminaalkorras karistatav.