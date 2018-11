Uus seadusepügal avab rääkimata lugusid: pooltuhat ahistavat SMS-i ja lõputu terror

Pärast seda, kui Raiko oli selle aasta veebruaris oma elukaaslast WC põrandal kägistanud, ähvardas ta naise tappa: «tee see kuradi uks lahti või ma taon su surnuks», «kui sa telefoni tühjaks teed, taon su surnuks», on vaid osa kohtu poolt talletatud lausetest, millega jõhkard oma naist ähvardas. Samuti lubas mees peksta puruks naise auto ning anda õpetust ka naise sõbrale.

Ehkki niisuguseid lugusid on Eestis sadu, pole need varem kohtusaali jõudnud. Vaid veidi üle aasta on Eesti karistusseadustiku järgi võimalik rakendada karistusi kergemate seksuaalkuritegude ning ahistava jälitamise eest. Ahistavad jälitajad on oma ohvreid terroriseerinud aastaid, kuid seaduselünga tõttu polnud võimalik niisuguste kurjategijatega lihtsalt midagi ette võtta. Kui 2017. aasta kuue kuuga registreeriti jälitamisjuhtumeid 89, siis käesoleva aasta 10-kuuga on alustatud kriminaalmenetlust juba 182 juhtumi puhul.