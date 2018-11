Politsei lõpetas Orbániga seotud korruptsioonijuhtumi uurimise

Ungari politsei pressiesindaja ütles eile, et veebruaris Euroopa Liidu pettusevastase ameti OLAF leidude alusel algatatud juurdlus on lõpetatud. «Kuritegu ei toimunud,» ütles pressiesindaja Kristof Gal Ungari uudisteagentuurile MTI.

Euroopa Liidu eelarvekontrolli komisjoni esimehe Inge Grässle sõnul on Ungari juurdluse tulemused üllatavad ja jätavad alles ning isegi tugevdavad kahtlusi Ungari korrakaitse sõltumatuse suhtes. Gässle sõnul näitab uurimise tulemus, et tarvis on tõelist tööriista, millega kaitsta tulevikus Euroopa Liidu rahandushuve.