Eri aktsioonide käigus on jagatud Eestis ainuüksi viimastel aastatel laiali nii palju helkureid, et politseimajor Sirle Loigo sõnul peaks igal eestlasel olema kodus vähemalt kolm tükki. Kui viis aastat tagas tekkisid piirkonnapolitseinike autodele kleepsud kirjaga «Küsi helkurit siit», siis nüüd on politsei seisukohal, et pidev helkurite tasuta jagamine pole jätkusuutlik. Et mitte jätta inimestele muljet, et iga kord kodust väljudes saab omale helkuri vajadusel kusagilt puu otsast või lähimast politseisõidukist, siis nüüd ulatab politseinik pimedas helkurita liikujale selle koos trahviga. MTÜ Jalakäijate Ühing juhatuse liige Tauri Tuvikene leiab, et helkuri mittekandmise eest linnatänaval trahvi tegemine on ülereageerimine.