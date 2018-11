Õllepudeli nimel mehe surnuks peksnud jõhkardid mõisteti vangi

Alkoholijoobes mehed peksid kannatanut nii jõhkralt, et 51-aastane mees suri sündmuskohal saadud vigastustesse. Pärast peksu jäeti ohver kõhuli lumisele linnatänavale.

Süüdistatav Maksim Jevstifejev tunnistas ennast kohtuistungil süüdi, teine süüdistatav Dmitri Ptitsõn nägi end süüdi olevat vaid osaliselt, tunnistades, et võttis kannatanult ainult õlle.

Kohus leidis, et Maksim Jevstifejevi süü on suurem kui Dmitri Ptitsõnil, sest tema poolt kannatanu suhtes kasutatud vägivald oli jõhkram ja ka kannatanu suhtes teostatud löökide arv oli suurem. Seega on kohtu hinnangul põhjendatud mõista talle karmim karistus kui Dmitri Ptitsõnile.