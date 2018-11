OTSE HELSINGIST: häälte jaotus Weberi ja Stubbi vahel

Kuigi delegaate oli kongressil ametlikult 758, osales nn Spitzenkandidati valimistel 623 inimest. Kaks hääletussedelit olid kehtetud.

Pärast tulemuse teatamist hakkas mängima Queeni laul «One Vision» ja kulus jupp aega, kuni Weber toetajaid embas.

Lavale astudes tänas Weber sissejuhatuseks Stubbi ausa konkurentsi pakkumise eest ja ütles, et see on ennekõike EPP, mitte üksikisiku edu. «Ma pean ütlema, et tema viis asju teha peab olema osa meie 2019. aasta [euro]valimistekampaaniast,» sõnas ta. «Alex, ma loodan sinule!»

Tänulik Weber lubas ka, et EPP tuleb Helsingisse veel tagasi ja avaldas lootust, et järgmine Soome peaminister on Kokoomuse liider Petteri Orpo.

Tema järel rääkis ka Stubb, kes omakorda tänas Weberit, märkides, et erinevalt rahvuslikest ja kohalikest valimiskampaaniatest polnud see ebameeldiv ei talle ega Weberile. «Ma arvan, et ta on täiesti fantastiline tüüp ja me peaksime teda sajaprotsendiliselt toetama!» teatas soomlane võiduka rivaali kohta lõpetuseks.

Seejärel hakkas mängima traditsiooniline «Ood rõõmule», siis EPP praegune hümn, Sister Sledge'i «We are Family» (e.k «Me oleme pere») ning jätkus õnnitlemine ja kallistamine.

Eestist konservatiivseid parteisid ühendavasse EPPsse kuuluv Isamaa oli üks kolmest erakonnast, kes toetas Stubbi kandidatuuri. Samas hääletas Postimehe andmeil viiest Isamaa delegaadist vaid kolm soomlase poolt. Need olid partei esimees Helir-Valdor Seeder, välissekretär Veiko Lukmann ja Tallinna linnavolikogu aseesimees Mart Luik.