Venezuelast on kolme aastaga pagenud 2,3 miljonit inimest

Tema sõnul on alates kriisi teravnemisest kolm aastat tagasi riigist lahkunud vähemalt 2,3 miljonit inimest, aga kuna paljud on pagenud ebaregulaarseid teid kasutades, võib tegelik arv olla märksa kõrgem.

Põgenike arv on 1. oktoobril avaldatud eelmiste andmetega võrreldes 400 000 inimese võrra kasvanud, ütles Spindler, kuid lisas, et osa juurdekasvust on saadud andmete korrigeerimise tulemusena.

UNHCR-i ja IOM-i eriesindaja Eduardo Steini sõnul on need riigid üldiselt Venezuelast tulijatele uksed lahti hoidnud.

«Paraku on nende vastuvõtuvõime piirid lähedal, nii et rahvusvahelisel kogukonnal tuleb kiiresti ja jõuliselt tegutseda, kui tahetakse, et see lahkus ja solidaarsus jätkuks,» lausus Stein.