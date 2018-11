Galerii: NO99 lavale jõudis viimane etendus

Teater NO99 pöördumine täismahus:

19. veebruaril 2005. aastal avaldas ajaleht «Sirp» loetud tunnid enne Teater NO99 esimest esietendust lavastusega «Vahel on tunne, et elu saab otsa ja armastust polnudki» meie manifesti. Selle lõpuread ütlesid: «Tuled, näljane ja heatujuline, teed end soojaks, keskendud ja hakkad siis pihta just sealt, kust tundub, et on õige pihta hakata. Võib-olla see olekski meie avalavastuse manifest? Alustada sealt, kust tundub, et on õige pihta hakata.» See ei käi ainult alustamise kohta. Ka lõpetada tuleb seal, kus tundub, et on õige hetk. See hetk on täna.



Oleme otsustanud lõpetada. See on meie loomingulise koosluse ühine otsus, me kirjutame sellele kõik alla, sest oleme jaganud 14 aastat ühesuguseid ideaale − ja täna tõdeme ühiselt, et kunagi seatud ideaalide vääriliselt me edasi töötada ei suuda. Teater NO99 on alati olnud idealistlik pürgimus, ja kui ideaalideni enam ei küüni, siis ei ole ka Teater NO99t. Teatrit ei lõpeta mõni meediat pingestav draama. Ei. Teater lõpetab, sest sammhaaval, vähehaaval, järk-järgult on toimunud miski, millele nime anda pole võimalik. See otsus teeb meile haiget. Vaikus, mis saabub Teater NO99 koridoridesse, on vaikus nagu iga teinegi, kuid meie jaoks on see valus vaikus. Aga see vaikus on ka aus. See vaikus on õiglane. Sest samamoodi edasi minna me ei saa − ja teistmoodi edasi minna me ei taha.

Olgu vaherepliigina öeldud, et ministeerium ja teatri nõukogu on meie otsusega kursis. Me oleme nendega kooskõlastanud põhilise − jaanuaris 2019 lõpetab Teater NO99 tegevuse. Järgmisel nädalal anname kolm viimast etendust lavastusega «NO30 Kihnu Jõnn», detsembri lõpus külalisetenduse Moskvas lavastusega «NO43 Kõnts». Siis on kõik. Kuidas täpselt lõpetamine käib, mis leping faksitakse kuhu, kelle telefon heliseb millal − seda me täna öelda ei oska. Aga varsti oskame. Selle nimel oleme ministeeriumi ja nõukoguga juba koostööd alustanud.

Meie ideaal on algusest peale olnud muutumatu: keskenduda maksimaalselt kunstiteosele, mis sünnib kõigi teatris töötavate inimeste ühise jõupingutuse, ühise põlemise, ühise armastuse tulemusel.

Me täname selle eest oma publikut: kõiki, kes on aastate jooksul pühendanud hetke enda elust, et olla koos meie lavastustega. Me hindame seda hetke väga kõrgelt. Me täname kõiki inimesi, kes on meiega aastate jooksul koostööd teinud. Kes on viibinud meie proovisaalis, tööruumides, kabinettides, etenduse ajal puldis, vaheajal eesriide taga, eesriide ees, trepil, kassas, grimmitoolis, töörõdul ning lava peal − me täname kõiki ja me ei unustanud kedagi, mitte kedagi. Me täname kõiki nende hetkede eest. Me täname kriitikuid ja kaasamõtlejaid, kes on meid oma halastamatuse ja soojusega sundinud eneselt veel rohkem nõudma. Me täname Eesti riiki ja maksumaksjaid, tänu kellele meil on olnud 14 aastat privileeg teha kunstiliselt sõltumatut teatrit ja pühenduda täielikult kunstile.