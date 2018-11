USA teatas uute sanktsioonide kehtestamisest Venemaale

"Meie sanktsioonid on selge meeldetuletus pingutustest suunal, et investeerimis- ja majandussuhete normaliseerimist Krimmis tegutsejatega ei kavatseta sallida ja see langeb USA ja Euroopa Liidu sanktsioonide alla," ütles aserahandusminister terrorismi ja finantsluure alal Sigal Mandelker.

USA teatas teisipäeval ühtlasi, et valmistab Suurbritannias korraldatud närvimürgirünnaku tõttu ette järjekordset Venemaa-vastaste sanktsioonide paketti. Välisministeerium teavitas kongressi, et Venemaa ei ole asunud täitma Ühendriikide seadust, millega püüeldakse keemia- ja biorelvade kaotamise poole.

"Aga see ei tähenda, et me ei püüdleks dialoogi poole, et me ei tahaks dialoogi, sest meil on palju probleeme," lisas ta relvastuskontrollile ja veel mitmele päevakorda tõusnud teemale viidates.