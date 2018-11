Tansaania võimud peavad geidele nõiajahti

Ametlikult soovitakse selle protseduuriga koguda tõendeid homoseksuaalse tegevuse kohta, aga aktivistide sõnul on selle peamine eesmärk häbistada ja haiget teha.

ÜRO Piinamisvastane Komitee ütles, et sellised läbivaatlused ei ole meditsiiniliselt õigustatud ja aktivistide sõnul rikub selline tegevus rahvusvahelist õigust.

Makonda esines varem teatega, milles ütles, et on kokku pannud meeskonna ametnikest, kelle eesmärk on võtta geid sihikule ja määrata neile pikad vanglakaristused.