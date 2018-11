«Loomulikult, kui sellised juhtumid kinnitust leiavad, olgu see siis Hollandis või Austrias, ei paranda see suhteid Euroopa Liidu ja Venemaa vahel,» tõdes kantsler viidates aprillikuisele juhtumile, mille raames saatis Holland välja neli Vene agenti, kes väidetavalt kavandasid küberrünnakut Haagis paiknevale ülemaailmsele Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile.

«Venemaa luuramine Euroopas on vastuvõetamatu ja tuleb hukka mõista,» lisas Kurz.

«Meil on hea meel, et suutsime kahtlusaluse tabada,» ütles Austria kaitseministeerium. Kaitseminister Mario Kunasek sõnas, et luuretegevus tuli päevavalgele mõne nädala eest tänu ühe teise Euroopa riigi luureagentuurilt saadud infole.