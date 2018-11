Küberründajad avaldasid Leedu portaalis libauudise

«Me rakendasime kiiresti meetmed, et leida ja kõrvaldada see uudis. Samuti alustasime siseuurimist, kuidas see portaali sattus, sest esialgsed andmed näitasid, et uudist ei paigutanud sinna toimetuse töötajad,» ütles portaali toimetaja Brigita Sabaliauskaitė.