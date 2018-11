Hundijahieksperdi Igor Homini sõnul on hunti väga keeruline küttida, sest kui sõralisi saab söödaga peibutada, siis hundid on söötmise suhtes umbusklikud ja ettevaatlikud. Mis puudutab jälgede ajamist, siis on see ilma lumeta üsna lootusetu ettevõtmine, ütles Homin. «Hunt on kõva matkasell, kes teeb öö jooksul meeletult jälgi. Vahel käib ta mitu korda ka omaenda jälgi mööda. Varahommikul metsa minnes ja lumelt jälgi ajades on tükk peamurdmist, et kus see hunt magab ja kus niisama ringi jooksis. Seetõttu tulebki metsa minna siis, kui lumesadu on öösel lõppenud ja näha ainult kõige värskemad jäljed.»