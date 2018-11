Tallinna ja Tartu lasteaiad: meil lihtsalt ei jätku erispetsialiste

Kõigi kuue lasteaia direktorid nentisid, et ka neil on mitmeid käitumismuredega lapsi. Enamiku lasteasutuste juhtide hinnangul on veidi suuremat tähelepanu vajavate laste arv tõesti tõusnud, kuid otseselt käitumishäirega laste lisandumist on aastate lõikes märganud vaid kaks lasteaeda.

Kõige suuremate murekohtadena märkisid lasteaiad valdavalt koostöö raskusi lapsevanematega ning tugispetsialistide leidmise keerukust.

Lapsevanemad ei usalda piisavalt

Et last aidata saaks, peab sellega nõustuma lapsevanem, kuid lasteaedade direktorid nendivad, et tihti perekonnad ei tunnista probleemi.

«[Lapsele toe määramisega] peab vanem nõustuma, kuid tihti ta ei ole nõus, sest ei tunnistata probleemi, mis on inimlikult mõistetav,» selgitas ühe Tallinna lasteaia direktor.

«Oleme kokku puutunud olukorraga, kus lasteaed ei ole koheselt leidnud ühist keelt isa- ja emaga, mis on teinud keerulisemaks lapse aitamise,» nentis teise pealinna lasteaia juht.

Kolmanda Tallinna lasteaia direktori sõnul kipuvad vanemad end probleemi ilmnedes ise kogemustega septsialistiks pidama, mistõttu hakkab vanem selgitama lasteaiale kui palju ta ikka oma lapsest teab. «Aga inimene, kes on esimest korda lapsevanem ei suudagi kõiki neid probleeme teada, mida spetsialist võib ära tunda. Vanemad peaksid natuke rohkem lasteaeda usaldama,» lisas ta.

«Aastate jooksul on vahel olnud väga raske mõnda lapsevanemat mõistma panna, et tema lapsega on mure ning koostöö on seetõttu olnud raskendatud. Mõne lapsevanema puhul on väga aidanud, kui temaga on rääkinud spetsialist väljastpoolt lasteaeda, näiteks Tallinna Õppenõustamiskeskusest või Rajaleidjast,» selgitas neljanda lasteaia direktor.

Viienda, Tartus asuva lasteaia juht ütles, et kui vanemad ja pere teevad igakülgset koostööd, on avatud ja usaldavad lasteaeda, saab laps abi. «Kui pere ei tunnista probleemi, süüdistab veel teisi, on meie käed lühikesed ja laps võib jäädagi õigeaegse abita» nentis ta.

«Sageli kajastuvad pereprobleemid lapse käitumises,» selgitas kuuenda, Tartus asuva lasteaia direktor, kuid seda, et lapsevanematega koostöö ei suju, ta üldiselt ei märkinud.

Seadus nõuab, kuid erispetsialiste pole piisavalt

Õiguskantsleri laste ja noorte õiguste vanemnõunik Kristi Paron ütles varasemalt, et seaduse tasandil on lapse ja pere abistamiseks ja nõustamiseks võimalused olemas ning lasteaed peab tagama vajadusel lapsele vastava tugiteenuse. Mitmed lasteaiad aga tunnistavad, et praktikas ei ole see abi nii hästi teostatav.

Neljanda lasteaia direktor tõi suisa välja, et Koolieelse lasteasutuse seaduse § 14 kohaselt tuleb lapsele tagada vajadusel tugiteenus, «mille rakendamiseks loob võimalused lasteasutuse pidaja ning mille rakendamist korraldab direktor». Direktori hinnangul on see küll väga mõistlik nõue, kuid praktikas on ta näinud, et neid inimesi lasteaeda leida on väga raske.