Mihkelson: pärast märtsi pole komisjon saanud teavet rändepaketi kohta

«Kummaline on seegi, et Eestis migratsioonipakti üle toimuvat «erakordselt avalikuks» protsessiks nimetades unustab välisminister, et see pakt on siiani eesti keelde tõlkimata,» kirjutas Mihkelson.

«Migratsiooniteemad jäävad meiega väga pikaks ajaks ja rahvusvaheline regulatsioon siin on möödapääsmatu. See on Eesti huvides. Kuid parlamentaarses riigis on absoluutne, et ühiskonda laiemalt puudutavad küsimused leiavad kõigekülgset läbiarutamist ka rahva esindajate poolt,» kirjutas komisjoni esimees ja tõi näiteks, et Saksamaal peeti migratsioonipakti nii oluliseks, et seda arutas pikalt parlamendi täiskogu.