Boris Johnsoni vend lahkub protesti märgiks valitsusest

«Mulle on saamas üha selgemaks, et viimistlemisjärgus lahkumisleppest saab kohutav viga,» kirjutas endise välisministri Boris Johnsoni noorem vend lahkumisavalduses.

Ta lisas: «Selle rohkem kui tähtsa küsimuse osas usun ma, et oleks täiesti õige pöörduda uuesti rahva poole ja paluda neil kinnitada otsust EList lahkuda. Kui nad ütlevad, et soovivad seda endiselt, tuleb anda neile viimane sõna selle kohta, kas lahkume peaministri leppega või ilma selleta.»

Avalduses teatas Jo Johnson ka, et kuigi Brexiti küsimustes oli ta vend Borisiga erimeelsustel, on ta oma venna seisukohtadega mõnes küsimuses nõus: «EList lahkumise kampaaniat juhtinud Boris on valitsuse ettepanekute üle sama õnnetu kui mina. Ta mõistis hiljuti, et pakutud lahendused on oluliselt hullemad kui ELi jäämine. Selles osas on tal kahtlemata õigus.»