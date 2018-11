Trump: Macroni ELi sõjaväe ettepanek on solvav

«Prantsuse president Macron on teinud just ettepaneku, et Euroopa ehitaks üles omaenda sõjaväe, et kaitsta end USA, Hiina ja Venemaa eest,» kirjutas USA president oma Twitteri postituses enne tema lennuki maandumist Pariisis.

«Väga solvav, kuid võib-olla peaks Euroopa esmalt tasuma oma õiglase osa NATOs, mida USA suuresti subsideerib!» lisas ta.

Presidendi lennuk Air Force One Trumpi ja tema naise Melaniaga pardal maandus veidi pärast kella 10 õhtul (kell 23 Eesti aja järgi) Pariisis. Tegemist on USA presidendi teise visiidiga Prantsusmaale pärast seda, kui Macron kutsus teda mullu 14. juulil tähistama riigi rahvuspüha Bastille' päeva.

Euroopa tihedama integratsiooni tuline pooldaja Macron ärgitas hiljuti looma tõelist Euroopa Liidu armeed, et paremini kaitsta end Venemaa, Hiina ja isegi USA eest.

Tema sõnul peab Euroopa vähendama sõltuvust Ameerika sõjalisest jõust, eriti pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas, et viib riigi välja külma sõja aegsest tuumarelvastusleppest.

«Peame kaitsma end Hiina, Venemaa ja isegi Ameerika Ühendriikide eest,» lausus Macron raadiole Europe 1.

«Kui kuulen president Trumpi teatamas, et ta lahkub tähtsast desarmeerimisleppest, mis koostati pärast 1980. aastatel Euroopat tabanud raketikriisi, siis kes on peamine ohver? Euroopa ja selle julgeolek,» ütles ta.

«Me ei kaitse eurooplasi, kui me ei otsusta luua tõelist Euroopa armeed,» lausus Macron.

Seistes silmitsi «Venemaaga, mis on meie piiridel ning on näidanud, et suudab olla oht..., vajame Euroopat, mis kaitseb end omapäi paremini, sõltumata Ühendriikidest ja suveräänsemalt.»

EL käivitas eelmisel aastal mitme miljardi eurose kaitsefondi, mis peaks aitama arendada Euroopa sõjalist võimet ning tegema kontinendi strateegiliselt sõltumatumaks.

Mullu sügisel hakati Prantsusmaa juhtimisel looma üksust, mis peaks suutma kiirelt ellu viia ühise sõjaoperatsiooni, evakueerida inimesi sõjatsoonist või andma loodusõnnetuse korral abi. Projektiga on ühinenud 10 riiki, teiste seas Eesti.

Macroni kaitsevalmiduse algatus ei sisalda uute kiirreageerimisjõudude loomist ega ole osa Euroopa Liidu alalisest struktuursest kaitsekoostööst.

Mõte on tõhustada osalevate riikide võimekust ja kiirendada nende enda vägede mobiliseerimist kriisidele reageerimisel.

«Rahu Euroopas on ebakindel,» rõhutas Macron.

Prantsuse president võõrustab saja aasta möödumise päeval ehk sel pühapäeval kümneid riigijuhte, kelle seas on Trump, Vene president Vladimir Putin ja Saksa liidukantsler Angela Merkel.

Macroni sõnul on ta ärevil, kui sarnased on tänapäeva maailm ja selle rahanduskriisid 1930. aastate omadega ning kuidas praegu «mängib rahvuslus inimeste hirmudele», nii nagu seda tehti tollal.

«Rahu ja jõukus, mida Euroopa on nautinud 70 aastat, on meie ajaloos kuldne hetk,» mis on kahjuks pigem erand kui reegel, lausus president.