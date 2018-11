USA on mures Sri Lanka ennetähtaegsete valimiste pärast

Esindajatekoja välissuhete komitee tulevane juht hoiatas Sirisenat, et too seab ohtu Ühendriikide abi, sealhulgas USA välisabiagentuuri Millennium Challenge Cooperation kaudu demokraatlikke norme järgivate riikide toetuseks mõeldud paketi.

"Kahjuks kardame, et viimatised sammud, kui neid ei korrigeerita, seavad ohtu teie riigi demokraatliku arengu ja teevad olematuks viimaste aastate edusammud," on öeldud kirjas Sirisenale.

Wickremesinghe liitlane on süüdistanud Hiinat selles, et ta on rahastanud ülejooksmist Rajapakse poole, kes on teinud kihutustööd koostööks Pekingiga.