Trump ja Macron püüavad Pariisis suhteid siluda

Trump on visiidil Prantsusmaal Esimese maailmasõja lõpust saja aasta möödumise puhul, ent viimasel ajal on nende suhteid teravdanud Macroni väljendatud seisukoht, et Euroopa Liit peaks looma sõjaväe, et kaitsta end teiste seas ka Ameerika Ühendriikide eest.

Mitmed uudisteagentuurid vahendasid sel nädalal Macroni sõnu: «Meid ähvardavad püüdlused rünnata meie küberruumi ja sekkumine teistesse valdkondadesse meie demokraatlikes eludes,» ütles Macron. «Peame end kaitsma Hiina, Venemaa ja isegi Ameerika Ühendriikide eest.»

«Kui kuulen president Trumpi teatamas, et ta lahkub tähtsast desarmeerimisleppest, mis koostati pärast 1980. aastatel Euroopat tabanud raketikriisi, siis kes on peamine ohver? Euroopa ja selle julgeolek,» ütles Macron intervjuus raadiole Europe 1.

Emmanuel Macron. FOTO: POOL / Reuters / SCANPIX

Vahetult enne Pariisis maandumist kirjutas president Trump Twitteris vastuse Macroni seisukohale.

«Prantsuse president Macron on teinud just ettepaneku, et Euroopa ehitaks üles omaenda sõjaväe, et kaitsta end USA, Hiina ja Venemaa eest. Väga solvav, kuid võib-olla peaks Euroopa esmalt tasuma oma õiglase osa NATO-s, mida USA suuresti subsideerib!,» kirjutas Trump.

Macroni kantselei ütles täna hommikul, et presidendi sõnu mõisteti valesti. «Ta ei öelnud kunagi, et Euroopa armeed on vaja Ameerika Ühendriikide vastu,» sõnas kantselei.

USA president Donald Trump kohtus täna Pariisis Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga. FOTO: CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL / EPA / Scanpix

Kohtudes Trumpiga ütles Macron, et tema üleskutse eesmärk oli rõhutada vajadust Euroopas kaitsele rohkem tähelepanu pöörata.

«Kui president Trump peab kaitsema üht Ameerika Ühendriikide osariiki, ei palu ta rahastust Prantsusmaalt või Saksamaalt. Seepärast usun, et meil on vaja rohkem investeeringuid,» sõnas Macron täna ja rõhutas, et tema ettepanekud Euroopa kaitse vallas kattuvad Trumpi nägemusega koorma ühtlasemast jaotamisest.

«Ma tahan olla õiglane. Tahame aidata Euroopat, kuid see peab olema õiglane. Praegu on koormat kandnud suuresti Ühendriigid... ning ta [Macron] mõistab seda. Ta mõistab, et Ühendriigid suudavad teha asju vaid piiratud ulatuses,» sõnas Trump kohtumisel.

Siiski puudutati antud teemat üksnes põgusalt ja prooviti jätta mulje, et presidentide vahel pole olulisi lahkhelisid ja kohtumise lõpus tõdesid mõlemad ajakirjanikele, et USA ja Prantsusmaa suhted on väga head. «Meil on palju ühist,» ütles USA president.

Pärast kohtumist ja lõunasööki Trumpiga, suundub Macron Prantsusmaa põhjaossa kohtuma Saksamaa kantsleri Angela Merkeliga.