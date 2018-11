Vaatlejad: Jeemeni sõjas on 2016. aastast hukkunud 57 538 inimest

ACLED kirjutab, et Saudi Araabia ja selle liitlasriikide rünnakutes hukkub tsiviilisikuid sellises tempos, et ilmselt tapavad riigid neid tänavu rohkem kui mullu. See toimub hoolimata USA korduvatest avaldustest, et koalitsioon üritab tsiviilohvreid vältida.