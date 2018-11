Ukraina separatistid korraldavad täna valimised

Valimisjaoskonnad avati Eesti aja järgi kell 7 hommikul ja suletakse kell 19.00, esialgsed tulemused peaksid selguma homme.

Ukraina julgeolekuteenistuse SBU juht Vassõl Hrõtsaki sõnul püütakse täna isehakanud Donetski ja Luganski rahvavabariigis peetavaid ebaseaduslikke valimisi seadustada, et survestada Ukraina võime Vene mõjuagentide ja justkui seaduslikult valitud Donbassi sissivõimudega läbi rääkima.

«Kremli kavatsuse kohaselt peavad libavalimised saama Vene mõjuagentide jaoks aluseks, et nõuda Ukraina võimudelt läbirääkimiste alustamist terroristlike organisatsioonide vabalt valitud esindajatega,» ütles julgeolekujuht.

Valima meelitatakse erinevate vahenditega. Linnatänavatel on reklaamid, mis kutsuvad üles hääletama «oma südamega», «Venemaa eest», «rahu eest». Pensionäridele lubati valimisjaoskondades pakkuda tasuta teed ja kohvi.

Valimisreklaam Luganski linnas Vene revolutsionäär Vladimir Iljitš Lenini monumendi juures. FOTO: ALEXANDER ERMOCHENKO / EPA / Scanpix

Washington ja Brüssel on hoiatanud, et niinimetatud Donetski ja Luganski rahvavabariikides toimuvad valimised kahjustavad püüdlusi konflikti lõpetamiseks.

Federica Mogherini. FOTO: EMMANUEL DUNAND / AFP

Euroopa Liidu välispoliitika juht Federica Mogherini ütles eile, et ühendus peab valimisi ebaseaduslikeks ega tunnusta neid.

«EL kordab oma täielikku toetust Ukraina sõltumatusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele selle rahvusvaheliselt tunnustatud piirides,» lausus Mogherini.

USA presidendi eriesindaja Ukrainas Kurt Volker kutsus sel nädalal Venemaad valimisi peatama, lisades, et need on vastuolus lääne vahendatud rahulepetega.

Kreml on üleskutsed tagasi lükanud ja väitnud, et valimistel ei ole rahulepetega mingit pistmist. Moskva sõnul on valimised vajalikud võimuvaakumi täitmiseks pärast Donetski separatistide juhi Aleksandr Zahhartšenko tapmist augustis.

Reedel toimus Donetski Lenini väljakul kontsert rahvavabriigi esikandidaadi Deniss Pušõlini toetuseks. FOTO: ALEKSEY FILIPPOV / AFP / Scanpix

SBU juht Vassõl Hrõtsak hoiatas üleeile, et rahvavabariikide ebaseaduslike valimiste ajal ei ole sõjalise pinge tõusu oodata, kuid võimalikud on provokatsioonid Ukraina sõjaväelaste diskrediteerimiseks.

«Relvastatud osise elavnemist arvan, et vähemalt niinimetatud libavalimiste toimumise ajal ei tule, välja arvatud Vene terroristlike üksuste provokatsioonid, kes võimalik, et tahavad näidata seda Ukraina sõjaväelaste rünnakuna,» sõnas Hrõtsak Kiievis teabetunnis vastuseks küsimusele, kas Donbassi valimispäeval võib sõjategevus hoogustuda.

«Suhtlesime Ukraina kindralstaabiga, rahvuskaardi esindajatega. Loomulikult me peame Minski lepetest kinni ja Ukraina väed mingit rünnakut ette ei võta,» ütles julgeolekujuht.

Ebaseaduslikud valimised Ida-Ukrainas mõistis hukka ka Eesti.

«Mõistame hukka niinimetatud Donetski ja Luganski rahvavabariikide teadaande niinimetatud valimiste korraldamiste kohta 11. novembril. Selline ebaseaduslik tegevus Venemaa täieliku kontrolli ja järelevalve all on teravas vastuolus Minski kokkulepete sätete ja eesmärgiga, õõnestades jõupingutusi leida rahu konfliktile Ida-Ukrainas ja saavutada kauaoodatud rahu,» ütles välisminister Sven Mikser sel nädalal.

Niinimetatud Donetski rahvavabariigi esikandidaat valimisel Deniss Pušõlin (vasakul) surub kätt Luganski rahvavabariigi esikandidaadi Leonid Passitšnõk. FOTO: Vitaliy Romas / Sputnik / Scanpix