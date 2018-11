Ratas: Eesti iseseisvuse lugu on paljude julgete otsuste tulem

«Meie riigi rajajates pulbitses tingimata lootus ja veendumus, et me väärime võimalust, mille ajalugu meile andis ja mille me kätte võitlesime,» ütles Ratas Viru tänav 4 maja juures toimunud tseremoonial. «Me saame uhkusega mõelda tagasi noile olulistele aegadele ja vapratele inimestele, kes andsid endast kõik, et meie rahva unistustest saaks tõelisus. Ma usun siiralt, et nemad võiksid omakorda vaadata samasuguse õnne- ja uhkustundega praegustele aegadele ja nüüdsetele eestimaalastele.»