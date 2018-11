Kaljulaid: kui üksmeelt pagulasleppe osas pole, siis mina Marokosse ei lähe

«Kui meil Eestis on ühtne välispoliitika, siis tuleb valitsuse seisukoht selgeks saada, eelkõige, et millised on leppe õiguslikud tagajärjed. Kui on see selge, siis saame minna edasi,» ütles Kaljulaid ERR-ile. «Senikaua, kuni meil pole konsensust ja valitsuse positsioon ei ole teada, riigikogu väliskomisjon lepet ei toeta,» sõnas Kaljulaid.

Kaljulaid lisas, et praegust olukorda arvestades tema detsembris Marrakechi sõita ei saa. Ta ütles, et leppe allakirjutamist kavas ei ole.

Loe lähemalt ERR-i uudisteportaalist.

15. märtsil esitas välisministeerium valitsusele heaks kiitmiseks Eesti läbirääkimispositsioonid ÜRO rände- ja pagulasleppe kohta, et Euroopa Liidu üldasjade nõukogus kujundada ühist seisukohta.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et tegemist ei ole rahvusvahelise lepinguga, kuna nii radikaalset ja ulatuslikku dokumenti poleks eales saadud heaks kiita, suure riikide hulga poolt. «See on kokkulepe, kus deklareeritakse suurt hulka hoiakuid ja tegevusi migratsioonialal,» lisas ta.

Väliskomisjoni esimehe, Reformierakonda kuuluva Marko Mihkelsoni sõnul on parlamendi kõrvalejätmine ÜRO migratsioonipakti arutelust lubamatu.

«See on ikka päris imelik, mis Eesti valitsusasutustes toimub, kui ÜRO migratsioonileppe heakskiitmine kuu aja pärast saabub tohutu üllatusena ja selle sisu on justkui teadmata. See ei tohi nii olla, arvestades, et seda kokkulepet on ettevalmistatud ligi kaks aastat ning kõik ÜRO liikmesriigid on selles osalenud. Ka Eesti. Oleksin eeldanud, et Eesti riigivõim teab, mida ta teeb,» kommenteeris olukorda Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet.

Tema sõnul otsustas ÜRO peaassamblee juba 2016. aasta septembris, et 2018. aastaks tuleb ette valmistada ÜRO liikmesriikide valitsuste vahel läbiräägitav ülemaailmne migratsiooni kokkulepe, et selle keerulise probleemistikuga maailmas võimalikult ühtsete põhimõtete alusel tegutseda. Migratsiooni kokkuleppe ettevalmistamine algas Paeti sõnul eelnevast tulenevalt 2017. aasta aprillis, millele järgnes 15 kuud riikide valitsuste vahelisi konsultatsioone ja läbirääkimisi.

Paet tõi välja, et 13. juulil 2018 ehk neli kuud tagasi lõpetasid liikmesriigid ÜRO migratsiooni kokkuleppe teksti üle kõnelused ehk tekst sai valmis ja on sellest ajast alates kõigile kättesaadav, muu hulgas ÜRO kodulehel, ÜRO ametlikes töökeeltes, seal hulgas inglise keeles.

Samuti otsustasid Paeti sõnul riigid kõnelusi lõpetades, et 10-11. detsembril toimub Marokos valitsustevaheline konverents, et see ülemaailmne kokkulepe heaks kiita.

«ÜRO kodulehel on must-valgel kirjas, et ÜRO migratsiooni kokkulepe ei ole õiguslikult siduv. Kogu eelneva tõttu on täiesti arusaamatu ja pentsik, mis sahmimine see meil siin Eestis nüüd 23. tunnil on lahti läinud. See küll sisulisest ja läbimõeldud tegevusest riigiasutuste sees ja vahel ei räägi,» sõnas Urmas Paet.