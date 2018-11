Macron: Euroopa kaitsekulutused ei tohiks minna USA relvastusele

Macron ütles laupäeval salvestatud usutluses USA telejaamaga CNN, et rääkis samal päeval Trumpiga sõnavahetusest, mida Prantsuse presidendi kantselei nimetas arusaamatuseks.

Prantsuse riigipea vihjas lõppeval nädalal sellele, et lisaks Hiinale ja Venemaale võivad Euroopale ohtu kujutada ka Ühendriigid, ja kutsus looma Euroopa ühiseid relvajõude, sest Euroopa ei saa tema sõnul enda kaitsmisel enam täielikult USA-le toetuda.

Trump nimetas reedel Macroni märkusi solvavaks.

«Meil oli täna hommikul regulaarne arutelu ja ta kinnitas meedia ees, et temaga on kõik kombes,» ütles Prantsuse president CNN-ile.

Kaks presidenti on sama meelt, et «koormajagamine NATO sees peab olema senisest paremini korraldatud», mis tähendab, et Euroopa peab sõltuma vähem USA kulutustest Euroopa kaitsele, sõnas Macron.

«Et olla teiega väga avameelne, ma ei taha näha Euroopa riike suurendamas kaitsekulutusi selleks, et osta USA relvastust ja teisi teie tööstusest tulevaid materjale,» lausus ta.

Oktoobris kritiseeris Macron Belgia otsust osta Euroopa sõjalennukite asemel USA hävitajaid F-35, öeldes, et «see läheb vastuollu Euroopa huvidega.»

Usutluses CNN-ile rõhutas ta vajadust selle järele, et Euroopa võtaks oma kaitse enda kätesse.

Kui «pärast Teist maailmasõja vajasime me USA kohalolekut meie julgeoleku jaoks, arvan, et nüüd on Euroopa jaoks hetk luua oma julgeolek ja oma suveräänsus,» lausus Macron.

Macron ütles CNN-ile, et kuigi on asju, mis teda ja Trumpi ühendavad - eriti võimuletõus establishmendi väliste kandidaatidena - on nende vaade maailmale väga erinev.

«Ma ei ole rahvuslane, sest see on minu jaoks väga erinev patrioodiks olemisest. Ma kaitsen oma rahvast ja riiki ja usun, et meil on tugev identiteet,» sõnas Prantsuse riigipea.