Uue justiitsministri ametisse määramisega on tekkinud tõsine mure Robert Muelleri juurdluse saatuse pärast.

Tegelikult ei olnud USAs kellelgi illusiooni, et vahevalimiste järel Washingtoni ajutinegi kodurahu saabub. President Donald Trumpi avaldus, et esindajatekoja demokraatide liider Nancy Pelosi vääriks alamkoja spiikri kohta, ja Pelosi kinnitus, et vähemalt eelseisva aasta jooksul demokraadid Trumpi ametist tagandamise protseduuri ei algata, oli ehk kõige silmanähtavam parteiliinideülene käeulatamine.