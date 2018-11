Kui mina olin peaminister, kasutasin aeg-ajalt Eestit kui eeskuju riigist, kes ajab ettevaatlikku rahanduspoliitikat ja saavutab sellega häid tulemusi. Tihti kuuleb, et kasvu stimuleerimiseks on vaja rohkem kulutada ja eelarvedefitsiiti. Mina soovitasin vastuargumendiks võrdlust Eestiga, kus SKT inimese kohta on suurem [kui Lätis], keskmine palk on kõrgem jne. Ja seda koos palju väiksema riigivõlaga, räägib Dombrovskis.