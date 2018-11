Hävitatud juudi kalmistu ala tehakse lõpuks korda

«Ekspertiis on tellitud sellepärast, et muinsuskaitsel on praegu plaan see ala mälestisena kaitse alla võtta, nii nagu on tehtud paljude endiste ja praeguste kalmistutega. Muinsuskaitse osakond on saatnud ka erinevatele maastikuarhitektidele lähteülesande, et saada hinnapakkumisi ala heakorrastamisprojekti koostamiseks,» selgitas Kesklinna valitsuse linnakeskkonna osakonna juhataja Aigar Palsner.