USA nõuab Khashoggi mõrvarite vastutuselevõtmist

"Välisminister toonitas, et Ühendriigid kavatsevad vastutusele võtta kõik Khashoggi tapmises osalenud isikud ja Saudi Araabia peab sedasama tegema," ütles välisministeeriumi eestkõneleja Heather Nauert.

"USA kutsub üles vaenutegevuse lõpetamisele Jeemenis ja läbirääkimiste laua taha naasmisele, et leida kõnelustel konfliktile rahumeelne lahendus," ütles Nauert.

Türgi jagas Saudi Araabia, USA ja teiste riikidega helisalvestisi, mis on seotud ajakirjanik Jamal Khashoggi mõrvaga, ütles laupäeval Türgi president Recep Tayyip Erdoğan.

"Andsime salvestised (teistele). Andsime need Saudi Araabiale, andsime need Washingtonile, sakslastele, prantslastele, inglastele," ütles Erdoğan televisioonis edastatud kõnes.

See oli esimene avalik kinnitus, et mõrvast on helisalvestisi.