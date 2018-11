Sipilä: Venemaa võis Soomes NATO õppuse ajal GPS-signaali tahtlikult segada

«On tehniliselt suhteliselt lihtne häirida avatud signaali ja pole võimatu, et just Venemaa oli selleks häirivaks osapooleks. Selline võimekus on Venemaal teadaolevalt olemas,» ütles Sipilä.

Peaministri arvates oligi signaali häirimine just võimekuse näitamine.

«See on sõnum kõigile osapooltele, kui seda tehakse sõjaväeõppuste ajal, et häirijal on selline võimekus olemas,» sõnas Sipilä.

Soome peaminister Juha Sipilä. FOTO: KIMMO BRANDT / EPA / SCANPIX

Peaministri info kohaselt on mõningaid näiteid GPS-signaali häirimise kohta olnud varemgi ja ka need on olnud toimunud sõjaväeõppuste ajal.

«Kõik osapooled on kindlasti treeninud, kuidas ise signaali häirida ja kuidas häirimisest hoolimata suudetakse tegutseda,» lisas Sipilä.

Soome parlamendi kaitsekomisjoni esimees Ilkka Kanerva ütles läinud reedel, et arvatavat GPS-signaali häirimise juhtumit Lapimaal tuleb uurida ja arutada asjaomaste pooltega.

«Kui ollakse sõjaväelise tegevuse ja tsiviilelu ristumiskohas, nagu asi praegusel juhul tõenäoliselt oli, siis sellega tuleb tegelda nii, et see asi avalikustatakse ja selle üle peetakse nõu ka asjaomaste pooltega,» ütles Kanerva.

Tema sõnul on juhtum võrreldav õhuruumi rikkumisega. Nende väljaselgitamises on Soome alati olnud sirgjooneline, tasakaalukas ja otsustav, rõhutas ta.

Kanerva sõnul kuulis ta ise väidetavast häirimisest meedia kaudu.

«Ma ei tea, kas praegu on rahvusvahelist lennuliiklust puudutavates lepetes või seadustes midagi, mida siin rikuti, aga nüüd tuleb juhtum läbi arutada,» sõnas ta.