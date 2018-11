Jeemeni sadamalinna lahingutes on päevaga surma saanud 150 inimest

Üks Hodeidas viibiv sõjaväeohvitser kinnitas, et hukkunud on seitse tsiviilisikut.

Linna eri haiglate arstide teatel on öistes lahingutes surma saanud 110 mässulist ning 32 valitsusmeelsete vägede võitlejat.

Mässuliste käes oleva Al-Alfi sõjaväehaigla allikate sõnul on sinna toodud söestunud kehaosasid.

Huthi mässulised on kontrollinud Punase mere kaldal asuvat Hodeidat alates 2014. aastast. Sadamalinn on oluline, et humanitaarabi jõuaks ränga näljahädaga võitlevasse riiki.