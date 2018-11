Gaasiõnnetused ei lõpe: Kohtla-Järvel viidi haiglasse kolmeaastane laps ja tema ema

Pühapäeva õhtul kell 20.54 teatati häirekeskusele, et Kohtla-Järvel Järve linnaosas Pärna tänaval hakkas kolmeaastasel lapsel vannitoa kasutamisel halb. Mõõtmistulemused näitasid kõrgenenud vingugaasi taset. Kiirabi toimetas lapse tervisekontrolliks haiglasse. Kontrolliti ka teisi kortereid ja ühest neist toimetati haiglasse kontrolli 42-aastane naine. Trepikoda ja korterid tuulutati.

Reedel said päästjad väljakutse Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa Altserva tänavale, kus kortermaja korteris hakkas tööle vingugaasiandur. Korteri elanikud läksid kiiresti välja ning helistasid häirekeskusesse. Päästjad kontrollisid üle enda anduritega kogu trepikoja, gaasileket ei avastatud.

Gaasi õnnetusi juhtus ka mujal Eestis. Laupäeval 00.40 ajal teatati häirekeskusele, et Põltsamaa vallas Rõstla külas töötab ahiküttega korteris vinguandur.

«Päästjad selgitasid, et ving oli ilmselt tuppa imbunud liiga vara suletud siibri tõttu. Ruumid tuulutati. Kiirabi kontrollis ruumides olnud üheaastase lapse tervist,» kirjutas Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik.

Päästeamet tuletab meelde, et kütteseadme siibrit ei tohi liiga vara sulgeda. Pärast kütmist on soovitatav ruumid tuulutada. Vara suletud siibri tõttu tuppa imbuv nähtamatu ja lõhnatu ülimürgine vingugaas on tappev ja seda saab avastada ainult vinguanduri abil.