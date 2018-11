Gruusia presidendikandidaat: Saakašvili partei ähvardab mind tappa

«Läinud nädalavahetusel tuli mulle ja mu lastele telefonitsi sõnumeid ähvardustega meid tappa. Tegelikud ähvardused. Nende sõnumite saatjad on juba tuvastatud, need on endised sõjaväelased, Ühtse Rahvusliku Liikumise pooldajad,» ütles Zurabišvili täna teabetunnis.