Moderaadid tahavad Rootsit valitseda kristlike demokraatidega kahekesi

«Ma olen valmis minema peaministrihääletusele ja võtma enda kanda selle mitte just lihtsa ülesande moodustada valitsus ja valitseda Rootsit mitte sellepärast, et ma olen kindel, et võidan, vaid seepärast, et ma tunnen, et pean proovima,» lausus Kristersson tänasel pressikonverentsil.