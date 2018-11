Saksa eliitsõjaväelaste neonatsi rakuke plaanis tappa tuntud poliitikuid

Naonatsi ühenduse olemasolu avastasid Saksa võimud, kui uurisid Süüria põgenikuna esinenud sõjaväelase tegevust. Uurimise käigus selgus, et mees oli seotud paremäärmuslastega ning kavandas rünnakuid poliitikute ja sisserändajate vastu.

Kuuldes esimest korda ulatusliku neonatsi võrgustiku olemasolust sõjaväes, arvasid politseinikud, et tegu oli ülekuulatava alkoholist põhjustatud luuluga, kuid peagi avastasid nad, et jutul oli tõepõhi all.