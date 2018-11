Põhja-Koreal on töökorras vähemalt 13 salajast raketibaasi

Analüütikud arvavad, et neil õnnestus avastada Põhja-Korea kaugetes mägipiirkondades vähemalt 13 varjatud baasi, nende seas Sakkanmoli baas, mis on demilitariseeritud alale ja Soulile kõige lähemal ning mida pildistati tehiskaaslaselt. Taolisi baase võib olla kokku lausa 20.

«Rakettide operatiivbaasid ei ole pelgalt laskeseadmed. Erijuhtumitel saab rakette lasta ka sealt, kuid seejuures nõuab Korea rahvaväe juhend, et raketiseadmed lahkuksid lahingutegevuseks nendest kohtadest varem valitud või poolvalmis laskealadelele,» öeldakse ettekandes.

Selliste meetmete eesmärk on säilitada vaenlase löögi või muude sõjaliste operatsioonide ajal võimalikult palju Põhja-Korea rakette. Analüütikud arvavad, et isegi tavalõhkepeadega suudavad need raketid palju kahju tekitada.