Stoltenberg: EL-i kaitsepüüdlus ei tohi nõrgestada Atlandi-ülest sidet

«Rohkem Euroopa püüdlusi kaitse vallas on hea, kuid need ei tohiks iial vähendada Atlandi-ülese sideme tugevust,» lausus Stoltenberg foorumil Berliinis. «See puudutab osaliselt sisulist külge, kuid osaliselt ka näilist külge, sest näilisus loeb.»

«Kui räägime liiga palju fraasidest nagu «strateegiline autonoomia», siis näib nagu kavatsed teha neid suuri strateegilisi asju üksinda, ja minu meelest pole see arukas,» lisas Stoltenberg. «Kaks maailmasõda ja üks külm sõda õpetasid meile, kui tähtis on teha asju koos.»

«Samas olen vastu sellele, et EL looks struktuurid, mis dubleeriksid NATO tööd,» lisas ta. «Reaalsus on see, et vajame ühte tugevat ja võimekat juhtimisstruktuuri. Me ei saa jagada neid ressursse kaheks.»