Kaevurite ja energeetikute ametiühingu juhil lasub ulatusliku omastamise vari

Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova ütles Postimehele, et politsei on alustanud kriminaalmenetlust omastamist puudutava sätte alusel. Ta rõhutas samas, et prokuratuur ei ole kellelegi kahtlustust ega süüdistust esitanud. «On alustatud uurimist ja kõik asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus,» sõnas Filippova.

Ta ei soovinud täpsustada, kui suures ulatuses omastamisest jutt käib, kuna kahtlustust pole kellelegi veel esitatud.

Venekeelse Delfi andmetel ostis ja müüs Ponjatovski ametiühingu raha kasutades ligi 426 000 euro eest aktsiaid.

«Olen praegu haiglas ega soovi rääkida,» ütles Ponjatovski Postimehele ja ei kommenteerinud rohkemat.

Ametiühingute keskliidu juhi Peep Petersoni sõnul sai ta juhtunu kohta infot septembris. «Kahetsusväärne, väga kahetsusväärne juhtum,» kommenteeris ta. Peterson ütles, et tema andmetel on võimalik kadunud summad tagasi saada ning kaevurite ja energeetikute sõltumatu ametiühingu juhtkond on selle nimel ka tegutsenud.